SURVIVOR ALL-STAR 2022'DE KİM ELENDİ? | (9 Şubat) Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi? İşte veda eden isim

Ekranların merakla takip edilen yarışması Survivor'da 9 Şubat Çarşamba günü ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2022: All Star son bölüm, ünlüler (kırmızı) ve gönüllüler (mavi) takımlarının kritik ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. Öte yandan Survivor'da elenen yarışmacı da belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı.

ÖDÜL OYUNUNDA KAZANAN ÜNLÜLER!

Survivor ödül oyunu kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 1-1 berabere biten ve best of'a kalan yarışmayı 2-1 kazanan Ünlüler ödül oyununu kazanan takım oldu.

Merakla takip edilen yarışmada Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan haftanın eleme adayları olmuştu. Peki, Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ALL STAR 2022 ADAYA KİM VEDA ETTİ? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 5. hafta sonunda elenen isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasıyla birlikte eleme yapılamamıştı. Ünlüler – Gönüllüler arasında yaşanan kıyasıya rekabet birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bu hafta Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan arasından SMS'te en az oyu alan Furkan yarışmaya veda etti.