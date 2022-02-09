2022 Survivor All Star'da heyecan dorukta... 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümde düğüm çözülüyor. Yeni bölümde Survivor takipçilerini ödül oyunu ve eleme heyecanı bekliyor. 8 isimden biri adaya veda edecek. İnternette yeni bölüm ile ilgili araştırma yapanlar, Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor eleme, Survivor sürgün adası gibi ifadelere yer veriyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da elenen isim belli oldu mu?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan arasından sadece biri elenecek. SMS sıralamasında sonuçlar belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri detayları araştırıyor. Peki, Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ALL STAR 2022 ADAYA KİM VEDA ETTİ? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 5. hafta sonunda elenen isim belli olacak. Geçtiğimiz hafta Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasıyla birlikte eleme yapılamamıştı. Ünlüler – Gönüllüler arasında yaşanan kıyasıya rekabet birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bu hafta Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan arasından sadece biri elenecek. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler, eğlence dolu Anlat Bakalım oyununda yarıştı. Yarışmayı 4-0'lık skorla Ünlüler kazandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Oylama sonucunda ismi en fazla çıkan isim Gizem oldu. Sürgün adasına giden bir diğer isim ise Gizem oldu. Yarışmada performans birincisi olan Elif, Sercan Yıldırım'ın adını vererek yakın arkadaşını eleme adayı yaptı.