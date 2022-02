SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da elenen isim belli oldu mu? Adaya veda... (9 Şubat)

2022 Survivor All Star'da heyecan dorukta... 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümde düğüm çözülüyor. Yeni bölümde Survivor takipçilerini ödül oyunu ve eleme heyecanı bekliyor. 8 isimden biri adaya veda edecek. İnternette yeni bölüm ile ilgili araştırma yapanlar, Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor eleme, Survivor sürgün adası gibi ifadelere yer veriyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da elenen isim belli oldu mu?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 14:12