Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Şubat tarihinde yapılan 452 bin 363 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 111.096 olarak açıklanırken; 241 kişi hayatını kaybetti, 82.168 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 19:52