Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Ogeday Girişken, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Ogeday Girişken, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Ogeday Girişken oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Ogeday Girişken'in kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor'a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında yer aldı.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı.

OGEDAY GİRİŞKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Survivor'n ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken'in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.