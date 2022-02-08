Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi? Gönüllüler mi? İşte baklava ve su böreğini kazanan takım

Survivor All Star 2022'de ödül oyunu heyecanı yaşandı... 8 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya bir performans ortaya koydu. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi baklava ve su böreğini kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı... 8 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kıran kırana ödül oyunu mücadelesi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı sorusu merak ediliyor.

Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışının ardından ödül oyunu için mücadele etti. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan takım Ünlüler olurken erkeklerde ise Gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı Gönüllüler takımı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın eleme adayları Furkan, Bora, Sercan, Gizem, Mert, Evrim, Barış ve Birsen oldu. Bu isimlerden en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.