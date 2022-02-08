Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son olarak İzmir'de sarsıntı meydana geldi. İzmir halkı 3-4 saniye süren depremin ardından panik yaşadı. İnternette yapılan sorgularda, "İzmir deprem, İzmir son deprem, AFAD son depremler, Kandilli deprem, İzmir'de deprem mi oldu? gibi ifadeler ile araştırma yapılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç şiddetinde?

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Son olarak İzmir Urla'da meydana gelen depremin ardından İzmir halkı ve diğer vatandaşlarımız internet üzerinden araştırmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç şiddetinde? İşte, 8 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? İZMİR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. saat 12.21'de meydana gelen deprem yerin 13.35 KM altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bilgisi paylaşılmadı.

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