atv'nin sevilen dizisi Destan'da heyecan dorukta! Ölüm ile pençeleşen Akkız'ı kurtarmak isteyen Batuga kaçırılıyor. Fragmanlarda yer alan sahneleri izleyen dizinin sıkı takipçileri internette konu ile alakalı araştırma yapıyor. Peki, Destan 10. bölümde neler yaşanacak? Batuga kaçırılıyor mu? Taizu'nun amacı ne?

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak onuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın onuncu bölümünde Akkız'ı ölümden kurtarmaya çalışan Batuga kaçırılıyor!

DESTAN 10. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.



ÇİN'DEN BİLE BÜYÜK BİR TEHLİKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.