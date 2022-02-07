Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 7 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat tarihinde yapılan 432 bin 131 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 96.514 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 83.274 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 19:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022- 19:23