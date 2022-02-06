TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 33. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 33. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 33. bölüm izleme linki…



İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ



Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana geliyor. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

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TEŞKİLAT 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girdiler.

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TEŞKİLAT 33. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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