Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Ters Yüz filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan film, izleyicilere komedi ve aksiyon vadediyor. Peki, Ters Yüz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Ters Yüz (Inside Out) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Komedi ve aksiyon türündeki film merakla bekleniyor. Ters Yüz filmi macera dolu dakikalar sunuyor. İşte Ters Yüz filmi hakkında merak edilenler...

TERS YÜZ (INSIDE OUT) FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yeri geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

TERS YÜZ FİLMİ OYUNCULARI!

Aysun Topar, Murat Şen, Suzan Acun gibi oyuncular Ters Yüz filminde rol alan isimler.