Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 5-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek sınavlara girecek olan öğrenciler, sabah saatleri itibarıyla ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor.
ATA AÖF SÜRESİ NE KADAR?
Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı için öğrencilere her derste 30'ar dakika sınav süresi verilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor. ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yani bu hafta sonu yapılacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika. Sınav saat 09.30'da başlayacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.