Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri (AFA AÖF) 5-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bütünleme Sınavı saat kaçta başlıyor? ATA AÖF sınav giriş yeri ve belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 5-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek sınavlara girecek olan öğrenciler, sabah saatleri itibarıyla ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor.

ATA AÖF SÜRESİ NE KADAR?

Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı için öğrencilere her derste 30'ar dakika sınav süresi verilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor. ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yani bu hafta sonu yapılacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika. Sınav saat 09.30'da başlayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.