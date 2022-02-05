ERKAN ŞAMCI KİMDİR? Erkan Şamcı neden öldü?

Ekolojik uzmanı olarak tanınan araştırmacı, aktivist yazar ve teleziyon programcısı Erkan Şamcı hayatını kaybetti. İnternet kullanıcıları, Erkan Şamcı'nın hayatını kaybetmesi sonrası arama motorlarında Erkan Şamcı ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 12:34