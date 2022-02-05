Ekolojik uzmanı olarak tanınan araştırmacı, aktivist yazar ve teleziyon programcısı Erkan Şamcı yaşamını yitirdi. 63 yaşında hayatını kaybeden Şamcı'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
ERKAN ŞAMCI KİMDİR?
Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.
Televizyonda özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.