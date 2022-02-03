Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 3 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Şubat tarihinde yapılan 455 bin 463 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 107.530 olarak açıklanırken; 233 kişi hayatını kaybetti, 88.014 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 19:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022- 19:27