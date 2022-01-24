İstanbul'da artan kar yağışları sebebiyle trafikte önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir karar resmen duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda 24 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine ilişkin alınan o kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Mesai bitiş saatinde değişikliğe gidildi. İşte detaylar... | Son dakika İstanbul kar haberleri

İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor. Üniversitelerden, motor kuryelere kadar birçok konuda çeşitli önlemler alınırken, son olarak 24 Ocak Pazartesi günü kamunun mesai bitim saatiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir" ifadelerine yer verdi.