OCAK ENFLASYON: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Aralık ayı için enflasyon oranını yüzde 13.58 olarak belirlemişti. Enflasyon yeni yıla da yükselişle başlarken, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı. Peki; Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Ocak enflasyonundan sonra yıllık enflasyon kaça yükseldi? İşte tüm bilgiler...

2022 OCAK ENFLASYON: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay enflasyon oranlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak Aralık 2021'de yüzde 13.58 olarak açıklayan kurum, ocak enflasyonunu da topladığı veriler doğrultusunda açıkladı.

OCAK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

📌Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.





Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.





Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.



*Veriler TÜİK'ten alınmıştır.