Kar yağışı yurdun dört bir yanını etkisi altına alırken, olumsuz hava şartları sonrası bazı yollar ulaşıma kapatıldı. İstanbul-Ankara yolu üzerinden seyahat edecek vatandaşlar "İstanbul Ankara yol durumu son dakika", "İstanbul Ankara yolu açık mı?" ve "İstanbul Ankara yol tarifiyle ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte İstanbul Ankara yol durumuyla ilgili son bilgiler...

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışının görülmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Uzun yola çıkacak vatandaşlar, olumsuz hava koşulları sonrası yol durumuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul-Ankara yolunda son durum ne? İstanbul-Ankara yolu açık mı? İşte detaylar...

🚗İSTANBUL ANKARA YOLU AÇIK MI?

D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu İstanbul ile Ankara arasında trafiğe açıldı.

🚘İSTANBUL - ANKARA YOL TARİFİ

İstanbul'dan Ankara arabayla ulaşım için ilk seçenek Anadolu Otoyolu ve D-140 Yolu üzerinden Mudurnu-Adapazarı güzergahını takip etmek. Bu güzergah 441 km'lik bir rota. Rota üzerinde Akyazı, Mudurnu, Beypazarı ve Sincan bulunuyor ve arabayla 6 saat sürüyor.

İstanbul-Ankara güzergahında arabayla yolculuk yapanların en çok kullandığı rota Anadolu Otoyolu. Türkiye'nin en eski ve en işlek otoyollarından biri olan bu yol Gebze, Sapanca, Hendek, Düzce, Bolu üzerinden Ankara'ya kesintisiz bağlantı sağlıyor. 449 km'lik yol 4 saat 55 dakika sürüyor.

İstanbul-Ankara yolculuğunda artık sıkça kullanılmayan bir rota daha var. Eski Ankara Yolu olarak da bilinen bu yol Gebze'den sonra Bursa şehir merkezini izleyerek İnegöl, Eskişehir ve Polatlı üzerinden Ankara'ya ulaşıyor. 535 km'lik yol özel araçla 6 saat 25 dakika sürüyor.