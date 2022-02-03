OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 📌| TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Ocak enflasyon oranı belli oldu mu?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI - Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon oranları merakla bekleniyordu. Vatandaşlar arama motorlarında, Ocak ayı enflasyon oranları, enflasyon oranı, 2022 zam oranı, tuik, TÜİK enflasyon, son dakika enflasyon haberleri, enflasyon açıklandı mı?, memura enflasyon farkı, tüik enflasyon açıklaması, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Enflasyon kaç çıktı? gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

OCAK AYI ENFLASYON ORANI - Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2022 yılı Ocak ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında TÜİK verilerini araştırıyor. Peki, ocak ayı enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11.1, yıllık yüzde 48.7 arttı. 2022 yılı Ocak ayında artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

🔎OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon ocakta yüzde 11,1 artarken yıllık bazda yüzde 48,7 oldu.