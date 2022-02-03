Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm izle - atv CANLI İZLE

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FİKRET, ABDÜLKADİR'İ KAÇIRIYOR

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

ÇOLAK, ZÜLEYHA'YA KARŞI TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

ÇUKUROVA'DA ZÜLEYHA İÇİN ZOR GÜNLER YAKLAŞIYOR

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 122. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE