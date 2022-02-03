REGAİP KANDİLİ MESAJLARI - 3 ayların habercisi sayılan, milyonlarca müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği Regaip Kandili hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve dualı kandil mesajları, kandil tarihi, Regaip Kandili'nde edilecek dualar ve yapılması gereken ibadetler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Hangi dualar edilmeli? Kandil mesajları...

KANDİL MESAJLARI

Regaip Kandili 3 ayların ( Recep , Şaban ve Ramazan ) gelişini simgelemektedir. 2022 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022!

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Agaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri." HADİS

Affımıza vesile olması dileklerimle Regaib kandilinizi tebrik ederim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili'nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır. DETAYLAR

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI!