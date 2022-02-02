Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 2 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Şubat tarihinde yapılan 457 bin 885 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 110.682 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 86.671 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 19:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 19:30