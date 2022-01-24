📺Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş fragman izle

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisinden yayınlanan fragmanın ardından dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisini bekleyen internet kullanıcıları, arama motorlarında "Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak?", "Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?" Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?" gibi soruları aratmaya başladı. Kanal D ekranlarından yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisi için geri sayım başladı. Üç Kız Kardeş dizisinden ilk fragman gelirken, dizinin ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. İşte Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili tüm bilgiler ve Üç Kız Kardeş dizisinin fragmanı...

🎞️ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE

🎥ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

🎞️ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE

🎦ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yakında Kanal D ekranlarından izleyicilerler buluşacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi açıklanmadı.

🎞️ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE

📽️ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Eda Teksöz:

Senaryo: Betül Yağsağan

Oyuncular: Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç

🎞️ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE