BUGÜN KANDİL Mİ? | Bugün ne kandili? Regaip kandili ne zaman? Kandil ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? - KANDİL MESAJLARI

BUGÜN KANDİL Mİ? - İslam alemi için önemli bir gün ve gece olan Regaip Kandili'nin tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre 3 ayların Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelmektedir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. İnternette kandil ile ilgili araştırma yapanlar, Bugün kandil mi? Ne kandili var 2022?, Kandil ne zaman 2022 diyanet?, Bugün Regaip Kandili mi?, Regaip Kandili 2022 ne zaman? ifadelerine yer veriyor. Peki Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde nasıl ibadet etmek gerekir? Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları 2022...

Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2022 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

2022 KANDİLLER NE ZAMAN?

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022!

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Agaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri." HADİS

Affımıza vesile olması dileklerimle Regaib kandilinizi tebrik ederim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili'nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!