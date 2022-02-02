atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 80. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 80. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 80. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman 80. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 80. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 79. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 80. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 80. ve en son yayınlanan bölümü...

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Kuruluş Osman'ın 80. bölümü 2 Şubat 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluştu.

KURULUŞ OSMAN 80. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

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