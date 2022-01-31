Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Yağmur Banda, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Yağmur Banda, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Yağmur Banda kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Yağmur Banda nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Yağmur Banda oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Yağmur Banda'nın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

SURVIVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosunda yer almıştı. 2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri var.

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele etmişti.