Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Yasin Obuz, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Yasin Obuz, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Yasin Obuz nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Yasin Obuz'un kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. İlk olarak MasterChef 2019 sezonuyla adını duyuran Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmış ve zorlu yarışmada uzun süre kalmayı başarmıştı.