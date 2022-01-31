Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Sude Burcu, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Sude Burcu, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Sude Burcu oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Sude Burcu'nun kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.