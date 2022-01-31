15 BİN ATAMA SONUÇ EKRANI | MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı!
Atama bekleyen binlerce eğitimci, MEB 15 bin atama sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Atama tercihleri 26 Ocak'ta son bulmuştu. Atama töreni için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arama motorlarında, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 15 bin atama sonuçları, Öğretmen ataması gibi ifadeler ile araştırma yapılıyor. Gözler Başkan Erdoğan'dan gelen atama haberinin ardından, sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusuna çevirildi. İşte detaylar....
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 11:52
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile 31 Ocak Pazartesi düzenlenecek olan tören ile atama yapılacak. İşte atama ile ilgili merak edilen herşey...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
21-26 Ocak 2022'de tercihler gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta Pazartesi günü yapılacak 15 bin Öğretmen Atama töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleşecek.