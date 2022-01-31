15 BİN ATAMA SONUÇ EKRANI | MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı!

Atama bekleyen binlerce eğitimci, MEB 15 bin atama sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Atama tercihleri 26 Ocak'ta son bulmuştu. Atama töreni için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arama motorlarında, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 15 bin atama sonuçları, Öğretmen ataması gibi ifadeler ile araştırma yapılıyor. Gözler Başkan Erdoğan'dan gelen atama haberinin ardından, sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusuna çevirildi. İşte detaylar....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 11:52