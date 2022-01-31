DİNİ GÜNLER TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Üç ayların başlayacağı tarih merak ediliyor. Milyonlarca müslümanın ibadetlerini idrak ettiği mübarek üç aylar ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte detaylar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mübarek üç aylar, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.
2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ YAYINLANDI! iŞTE O TARİHLER...
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma