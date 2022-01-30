Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Mert Öcal, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Mert Öcal, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Mert kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Mert Öcal nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Mert Öcal oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Mert Öcal'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 MERT ÖCAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi olan Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yarışmanın en uzun boylu üyelerinden biri olan Survivor Mert Öcal, 1.93 cm boyuyla izleyicilerin dikkatlerini çekiyor. 2004 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 'Best Model of The World' yarışmasında da birinci oldu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.