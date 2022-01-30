Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Merve Aydın, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Merve Aydın, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Merve Aydın nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Merve Aydın oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Merve Aydın'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 MERVE AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. Merve Aydın'ın Instagram hesabı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. 'merveaydin90' kullanıcı adıyla Instagram'da olan başarılı yarışmacının tam 781 bin takipçisi bulunuyor.