Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Sercan Yıldırım, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Sercan Yıldırım, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Sercan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Sercan Yıldırım'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 SERCAN YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990, Bursa doğumlu, forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur. Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Yıldırım, Galatasaray'da da oynamıştır. 31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.