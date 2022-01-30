Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Sema Aydemir, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Sema Aydemir, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Sema kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sema Aydemir nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Sema Aydemir oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Sema Aydemir'in kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 SEMA AYDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.