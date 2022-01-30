Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Nagihan Karadere, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Nagihan Karadere, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Nagihan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nagihan Karadere nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Nagihan Karadere oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Nagihan Karedere'nin kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 NAGİHAN KARADERE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.