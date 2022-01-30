Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Gökhan Keser, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Gökahn Keser, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Gökhan Keser kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Gökhan Keser nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Gökhan Keser oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Gökhan Keser'in kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 GÖKHAN KESER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. Model, oyuncu ve müzisyen olan Gökhan Keser, daha önce de Survivor'a katıldı.