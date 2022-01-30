HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? | Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Hikmet Tuğsuz, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Hikmet Tuğsuz, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 22:09