SURVİVOR SON YEDEKLER BELLİ OLDU MU? Survivor All Star'da son yedekler belli oldu mu? 2022 Survivor All Star yedek listesi...

SURVİVOR SON YEDEKLER BELLİ OLDU MU? Survivor All Star'da son yedekler belli oldu mu? 2022 Survivor All Star yedek listesi...

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Son olarak yedeklerden Nisa Bölükbaşı, Parviz Abdullayev, Yunus Emre Özden ve Ayşıl Özaslan katılmış, Ayşıl adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı son yedeklerin kadroya dahil olacağını açıkladı. Peki, Survivor'da son yedekler belli oldu mu? Survivor'da yeni yedek yarışmacılar açıklandı mı?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 21:44