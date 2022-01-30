Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Aycan Yanaç, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Aycan Yanaç, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Aycan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Aycan Yanaç nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Aycan Yanaç oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Aycan Yanaç'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 AYCAN YANAÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

All Star 2022 kadrosunda yer alan Survivor Aycan, 21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde doğmuştur. 24 yaşında olan Aycan Yanaç son derece başarılı bir futbolcudur. Aycan Yanaç aslen İzmirlidir. Türkiye kadın milli takımına ilk kez 7 Nisan 2018 yılında çağrılan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 10 Yaş ALtı Kadınlar şampiyonası elemelerinde de oynamıştır. Aycan Yanaç'ın mevkisi forvettir. 173 cm boyu olduğu tahmin edilen Aycan Yanaç'ın kilosu ise 63'tür.

AYCAN YANAÇ'IN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Aycan Yanaç'ın Instagram adresi 'aycanyanac' kullanıcı adıyla sosyal medyada yer almaktadır. Aycan Yanaç'ın 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

AYCAN YANAÇ EVLİ Mİ BEKAR MI?

Survivor All Star yarışmacısının evli mi yoksa bekar olduğu yakından merak ediliyor. 24 yaşındaki genç yarışmacı evli değil bekardır.