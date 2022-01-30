Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Ardahan Uzkanbaş, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Ardahan Uzkanbaş, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Ardahan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Ardahan Uzkanbaş oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Ardahan Uzkanbaş'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı. Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.