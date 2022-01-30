Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Adem Kılıççı, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Adem Kılıççı, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Adem kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Adem Kılıççı nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Adem Kılıççı oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Adem Kılıççı'nın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu. Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.

Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.

All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.





Doğum Tarihi: 05.03.1986

Nereli: Ağrı

Kaç Yaşında: 34

Boyu Kaç: 1.85 cm

Kilosu: 69 kg

Burcu: Balık

Mesleği: Sporcu, Boksör