Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ocak 2022 tarihinde yapılan 438 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 93.586 olarak açıklanırken; 210 kişi hayatını kaybetti, 85.503 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022- 19:58