Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ocak 2022 tarihinde yapılan 416 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 77.434 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 85.501 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 19:34 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 19:35