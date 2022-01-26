Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmen açıkladı. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da yeni günde de ücretsiz hizmet verilecek.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.