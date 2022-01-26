SON DAKİKA: İstanbul'da Marmaray bugün ücretsiz mi? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! 26 OCAK 2022
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmen açıkladı. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 11:29
Karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da yeni günde de ücretsiz hizmet verilecek.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.