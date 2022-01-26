Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tiquinho kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi neler?

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Tiquinho Soares için temaslarını sürdürüyor. Peki sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Tiquinho kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 11:44