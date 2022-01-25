Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt dizisinin yeni fragmanı da yayınlandı. Yalnız Kurt dizisinin fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizileri ve programlarıyla seyircileri ekrana kilitleyen Atv, yeni dizisiyle bomba gibi geliyor.



Atv'nin merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt, tanıtım videolarıyla heyecan yarattı.

Osman Sınav imzalı yapım, 28 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

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