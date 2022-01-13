Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan 410 bin 116 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 75.564 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 51.675 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 20:12