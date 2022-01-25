Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 25 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 427 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 76.341 olarak açıklanırken; 174 kişi hayatını kaybetti, 82.203 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 19:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022- 19:50