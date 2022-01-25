SON DAKİKA: İstanbul'da günlük yaşamı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı sonrası, mağduriyetleri engellemek adına birçok yeni karar alınmaya devam ediyor. Yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle dün AVM'ler erken kapatılmıştı. Peki bugün AVM'ler açık mı? İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? İTO Başkanı Avdagiç bu konuyla alakalı yeni bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bir karar da AVM'ler için alındı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13.00'te açılan AVM'lerin 18.00'de kapanması konusunda mütabakata varıldığını bildirdi.

"SAAT 18.00'DE KAPANMASI TAVSİYE EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.