Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 5 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Şubat tarihinde yapılan 421 bin 435 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 98.715 olarak açıklanırken; 221 kişi hayatını kaybetti, 80.405 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 19:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 19:23