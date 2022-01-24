Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 17. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 16. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 17. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 23 Ocak Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 17. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 17. bölümü...

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YARGI 17. BÖLÜM KONUSU

Yargı'nın 23 Ocak Pazar günü yayınlanan 17. Bölümde Ceylin'in verdiği ifade sonrasında önemli delillere ulaşılıyor!

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

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Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

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