Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı mücadelenin son dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan, Enis Destan'ı da Trabzon'a getiren bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona yakın. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu Batuhan Kör'ün transferi için yeşil-beyazlı kulüple anlaşma sağladı. Peki, Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör kaç yaşında? Batuhan Kör nereli? Batuhan Kör'ün mevkisi ne? Batuhan Kör'ün boyu kaç? Batuhan Kör ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 haftayı lider geçen Trabzonspor, ara transfer döneminde takviyelerini sürdürüyor. Kadrosunu Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan hamleleriyle güçlendiren ve Altınordu forması giyen Enis Destan'ı Trabzon'a getiren bordo-mavililer, Batuhan Kör transferini de bitiriyor. Bordo-mavililerin genç futbolcuyu kısa süre içerisinde şehre getirerek sağlık kontrolünden geçireceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte Trabzonspor'un transferi için Bursaspor ile anlaşma sağladığı Batuhan Kör ile ilgili tüm bilgiler...

⚽BATUHAN KÖR KİMDİR?

9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Batuhan Kör, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Ocak 2020'de Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 1.81 boyundaki golcü, Türkiye U21 Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetti. Batuhan Kör'ün güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.